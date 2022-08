Cinghiali in città a Genova, assessore Corso: “Chiesto tavolo congiunto con la Regione, il Comune da solo non può fronteggiare l’emergenza”

A Genova, il problema cinghiali è sempre più presente e ne è una testimonianza il video virale di ieri: un gruppo di cinghiali scorrazza davanti al Carlo Felice.

Per questo motivo abbiamo contatto l'assessore con delega agli animali Francesca Corso:

" Bisogna partire dalla consapevolezza che le città e i centri abitati non sono l'habitat di cinghiali e animali selvatici in generale. Prima questi animali li potevamo vedere per lo più vicino ai fiumi, adesso si possono trovare un po' ovunque - spiega l'assessore Corso a Telenord - il problema è che le nostre compentenze, in quanto Comune, riguardo questo tipo di fenomeno sono molto ridotte: allontanare gli animali dai centri abitati attraverso il mantenimento delle aree verdi, interventi di pulizia e abbattimento capi segnalati per proteggere l'incolumità dei cittadini.

Per concludere l'assessore annuncia di aver chiesto, assieme agli assesorati all'ambiente e alla sicurezza, la convocazione di un tavolo congiunto con Regione per trovare una strategia per risolvere questo tipo di problema