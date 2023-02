Cinema, lo spezzino Giancarlo Giannini "star" di Hollywood: avrà una stella sulla Walk of Fame

L'attore Giancarlo Giannini, nato alla Spezia, sarà il sedicesimo italiano a ottenere una stella lungo la "Walk of Fame" di Hollywood, l'iconica passeggiata con le mattonelle dedicate alle stelle dello spettacolo a 360 gradi. Giannini, che compirà 81 anni il prossimo 1° agosto, poserà la sua impronta il prossimo 6 marzo, in una cerimonia dove lo stesso riconoscimento sarà concesso, postumo, a Luciano Pavarotti.

Già candidato agli Oscar per "Pasqualino Settebellezze", 5 volte Golden Globe, 6 volte David di Donatello e vincitore del premio come miglior attore al Festival di Cannes per l'interpretazione in "Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...", ora Giannini, cresciuto fino ai 10 anni nel borgo di Pitelli, resterà impresso per sempre nella storia del cinema. Lo stesso attore si è definito "intimidito" dal ricevere la stella, che ritiene "più importante della nomination agli Oscar, perché così sarò una star per sempre".

Prima di Giannini e Pavarotti il privilegio di una stella sulla passeggiata più famosa del mondo dello spettacolo era stato concesso a: Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone, Gina Lollobrigida.