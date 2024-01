Ciclismo, Trofeo Laigueglia: il 28 febbraio al via la 61a edizione, gli organizzatori sognano Pogacar

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il 28 febbraio 2024 andrà in scena il 61° Trofeo Laigueglia e il livello dei team che hanno già confermato la propria partecipazione rende l’idea del valore della startlist che gli spettatori potranno applaudire in occasione della prima gara del calendario del ciclismo professionistico in Italia.

A oggi sono 25 le formazioni che hanno confermato la propria presenza, tra cui ben 9 World Tour e 8 Professional, oltre a 8 Continental, provenienti da ben 11 Paesi. E' in definizione il campo delle formazioni al via, che vede tra le World Tour Arkea-B&B Hotels, Astana Qazaqstan Team, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale Team, EF Education-Easypost, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty, Team Jayco AlUla e UAE Team Emirates.

"La corsa è molto impegnativa per essere inizio di stagione - ha spiegato soddisfatto Marco Selleri, direttore generale di Extragiro, organizzatore della gara - perché comunque ha già quasi 3000 metri dislivello. La Liguria è particolarmente adatta per allenarsi tenendo presente che tre giorni dopo c'è una prima classica mondiale come 'Le strade bianche'. Di conseguenza alcuni atleti verranno per preparare questa gara - ha proseguito Selleri - e noi per questo abbiamo un sogno: poter avere Pogacar al via". Sogno dettato dal fatto che lo sloveno, già vincitore di due Tour de France, sarà poi al via delle "Strade Bianche".

"Sarà la prima manifestazione ciclistica di questo meraviglioso anno che ricordiamo sarà particolare con il Giro d'Italia e Genova capitale Europea dello Sport - ha spiegato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro -. Un grande spettacolo dal punto di vista agonistico e ci aspettiamo tanti appassionati sul nostro territorio per scoprirne le bellezze. Vorrei ricordare inoltre che il Laigueglia assieme al Giro dell'Appennino di giugno assegneranno un Trofeo in base al punteggio riportato in queste due grandi manifestazioni".

Laigueglia festeggerà l'edizione numero 61. "Per un piccolo comune come Laigueglia è un grande sforzo ma sempre ripagato da un grande afflusso di pubblico - ha sottolineato il sindaco Giorgio Manfredi -. Una gara che è cambiata molto dal '64, nata come corsetta per chi si allenava in vista della Milano-Sanremo è cresciuta fino a vantare nell'albo d'oro corridori come Merckx e Bitossi".