Ciclismo, il trofeo "Ponente in rosa" alla quarta edizione. E stavolta si parte da Genova

La passione e il cuore come ingredienti fondamentali, uniti per organizzare una manifestazione di ciclismo al femminile e di alto livello agonistico. E' questa la ricetta del trofeo "Ponente in rosa", giunto alla quarta edizione. Confermato un gruppo di partenti di qualità, tra club, nazionali ed esponenti del circuito professionistico. Lo scenario è la Liguria, con il classico arrivo a Diano Marina, ma una novità importante per la partenza della prima di due tappe. La Lanterna come come start, Genova come punto di partenza: un ideale testimone dalla capitale europea dello sport 2024 alla regione europea dello sport 2025.

Oltre le difficoltà - "La quarta edizione di una gara giovane, però siamo contenti - ci racconta Piernicola Pesce, il patron della manifestazione - perché comunque la partecipazione è molto alta. Abbiamo avuto 44 richieste dalle squadre, purtroppo non possiamo prenderle tutte. Come regolamento ne prenderemo 29, però il risultato è buono. Purtroppo quest'anno non siamo riusciti a fare la terza tappa, perché comunque non è facile organizzare queste manifestazioni, in questi comuni".

La promozione del territorio - "Una bellissima iniziativa della LoaBikers e di Piernicola Pesce - sottolinea l'assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro- pensare alla categoria Elite e organizzare un trofeo tutto al femminile. Quindi un modo davvero per sfatare questo mito che il ciclismo sia appannaggio esclusivo dei maschi. Anzi vediamo anche delle bellissime ragazze in sella alle biciclette che ci aiutano, ci aiutano a far conoscere, a veicolare questa meravigliosa disciplina che è il ciclismo e che sicuramente farà parte con varie iniziative all'interno di questo anno dedicato allo sport. Soprattutto, è un modo per contribuire alla conoscenza del nostro territorio".

Il nuovo start - "Un grande orgoglio dare il benvenuto al Trofeo Ponente Rosa nel nostro palinsesto sportivo genovese - prosegue Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova - Dopo un anno, il 2024, che ci ha regalato tantissimi eventi legati al ciclismo, tante iniziative ed attività, il 2025 raccoglie sicuramente gli effetti di tutto questo progetto, ma dà anche continuità. Lo avevamo promesso di come nell'anno di Regione Liguria, regione Europea dello Sport Genova sarebbe stata protagonista. Questa è una conferma, perché abbiamo tante richieste di poter ospitare sul nostro territorio nuovi eventi che non abbiamo mai avuto nella nostra città, eventi che tra l'altro valorizzano anche il nostro territorio. Si partirà dal Porto Antico, quindi un'occasione di promuovere le nostre bellezze e di far conoscere a tutti una Genova davvero meravigliosa".

