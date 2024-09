Ciclismo: il genovese Lorenzo Finn campione del mondo juniores, vince per distacco sul circuito di Zurigo

Lorenzo Mark Finn, genovese, 17 anni, è il nuovo campione del mondo juniores di ciclismo su strada.



Dopo aver vinto il titolo italiano sia in linea che a cronometro, la grande promessa azzurra delle due ruote ha conquistato anche la maglia iridata, vincendo per distacco la prova in linea sul circuito di Zurigo disputata sotto una pioggia battente.



"Non era in programma che attaccassi da solo, ma stavo veramente bene, è stata la giornata migliore della mia vita e così sono andato al traguardo" dice Finn. "Non ci posso ancora credere" aggiunge. "Ora la stagione è finita, mi riposo e penso alla prossima annata. Farò ancora due anni fra gli U23 e poi spero di passare professionista".

Finn è l'ottavo italiano di sempre a vincere il mondiale juniores su strada dopo Roberto Visentini (1975), Roberto Ciampi (1980), Gianluca Tarocco (1988), Giuseppe Palumbo (1992 e 1993), Crescenzo D'Amore (1997), Damiano Cunego (1999), Diego Ulissi (2006 e 2007). Negli ultimi anni, l'albo d'oro comprende i futuri iridati tra i professionisti Remco Evenepoel (2018) e Mathieu van der Poel (2013) e i futuri vincitori di una Milano-Sanremo Matej Mohoric (2012) e Jasper Stuyven (2009)

Dopo essere andato in fuga a 40 km dall'arrivo, per essere ripreso da un gruppetto ristretto composto da tre corridori, il britannico Grindley, lo spagnolo Alvarez e il danese Philipsen, nella fase decisiva della corsa Lorenzo Mark Finn ha ha sbriciolato la concorrenza. Philipsen usciva di scena per una brutta caduta, Grindley era il primo a staccarsi, Alvarez restava con Finn fino a 15 km dall'arrivo, quando l'azzurrino forzava in salita restando da solo, per arrivare trionfalmente da solo sul traguardo.

Nel Mondiale su strada in corso di svolgimento in Svizzera, lunedì scorso Finn aveva già partecipato alla prova a cronometro, piazzandosi al settimo posto.