Ciclismo: il 1° luglio Tour de France nelle terre di Coppi e Girardengo con la Piacenza-Torino

Quest'anno il Tour de France parte dall'Italia, in segno di omaggio ai grandi campioni italiani che si erano fatti amare anche in Francia, con tre tappe (Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino) nel segno di Gino Bartali, Gastone Nencini, Marco Pantani, Fausto Coppi e Costante Girardengo. Il 1° luglio la corsa gialla, durante la Piacenza-Torino, attraverserà anche Tortona, dove Coppi chiuse per sempre gli occhi il 2 gennaio 1960. Proprio a Tortona è previsto il Gran Premio della Montagna “Cote de Tortona”, dedicato all’Airone.

Il percorso cittadino tortonese si articolerà lungo via Emilia nord, largo Carabinieri d’Italia, largo Europa, corso Romita, piazza Roma, via XX Settembre e viale Vittorio Veneto dove i corridori saliranno sulla collina del Castello in viale Fausto e Serse Coppi dove si trova il traguardo della “tappa volante”. Quindi si proseguirà in strada Fornaci, via Caduti della Libertà, corso Don Orione, via Balustra e sulla circonvallazione per poi immettersi dalla rotonda “Liebig” in strada per Alessandria in direzione del capoluogo di provincia.