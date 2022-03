Chiavari, vigili del fuoco salvano un capriolo incastrato in una rete

di Giorgia Fabiocchi

Fortunatamente l'animale non era ferito e nel giro di poco tempo è stato liberato dai vigili

I vigili del fuoco di Chiavari hanno salvato e soccorso un capriolo che era rimasto incastrato nella rete all'interno di un oliveto. L'intervento è avvenuto questa mattina in via Miramare, a Leivi, dove l'animale era rimasto bloccato. Fortunatamente l'animale non era ferito e nel giro di poco tempo è stato liberato dai vigili. Così il capriolo ha potuto riprendere la propria corsa.