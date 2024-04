Chiavari, una scuola superiore sarà intitolata al banchiere italo-americano Amadeo Peter Giannini

Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America originario di Favale di Malvaro comune dell'entroterra del Tigullio, dà il nome a una scuola di Chiavari. Questa mattina il taglio del nastro. Si tratta dell'istituto di istruzione secondaria superiore, scuola nata dalla fusione delle scuole Caboto e In Memoria dei Morti per la Patria. "È un'emozione che aspettavamo dal 1 settembre 2022, data dell'accorpamento - spiega la dirigente scolastica Maria Antonia Anastasi - La scelta sul nome di Giannini è stata fatta dagli studenti e per il loro entusiasmo e convinzione abbiamo accettato la proposta".

Taglio del nastro affidato alle autorità cittadine con il sindaco Messuti e gli esponenti della sua giunta, provinciali e regionali, tra cui il direttore scolastico provinciale Alessandro Clavarino: "momenti come questi sono importanti perché dietro a un nuovo nome c'è un progetto educativo che si ispira alla persona che dà il nome alla scuola e Giannini da questo punto di vista è stata una scelta di grande valore". Il logo della targa è stato realizzato da uno studente di quinta, Federico Baroni di Sestri Levante, vincitore di un concorso scolastico. "Mi rivolgo a voi ragazzi - ha detto il sindaco Messuti - dovete esser curiosi e coltivare i vostri sogni come ha fatto Giannini, senza paura di sbagliare o di fallire, perché noi abbiamo bisogno delle vostre idee". L'intitolazione della scuola ha dato il via alla tre giorni dell'Economic Forum Giannini in programma a Chiavari fino a sabato e dedicato al banchiere.