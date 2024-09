Chiavari, nasce ‘363 mobility’: novità nel noleggio auto per partite iva e privati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La domanda di mobilità a noleggio in costante crescita muove il mercato: a Chiavari nasce una nuova proposta per questo settore. L'esperienza di Autorighi, storico punto di riferimento in città, si declina in "363 Mobility", una realtà in costante crescita, dedicata a fornire soluzioni di noleggio all'avanguardia per la mobilità delle partita iva ma anche dei privati.

L'inaugurazione del punto clienti in via Piacenza è stata l'occasione per celebrare i traguardi raggiunti e fissare gli obiettivi futuri.