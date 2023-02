Chiavari, morto a 87 anni l'ex sindaco Vittorio Agostino

Chiavari in lutto per la morte di Vittorio Agostino, 87 anni, sindaco della città per 14 anni. La notizia è stata data oggi a funerali avvenuti: Agostino infatti si era spento lo scorso 2 febbraio. Agostino è stato sicuramente uno dei sindaci chiavaresi più amati e al tempo stesso più contestati nella storia della città. Eletto nel 1993 ha governato fino al 1997 per poi essere riconfermato fino al 2000.

Quindi una vicenda giudiziaria legata alla riconversione della zona di Preli che ha visto Vittorio Agostino e il suo primogenito condannati per tentata concussione in pubblico concorso in via definitiva nel 2019. Poi l ultimo tentativo di ritornare in comune nel 2012 dove perse per soli 17 voti al ballottaggio contro Roberto Levaggi .

Vittorio Agostino lascia la moglie Oretta Piaggio ed i figli Paola , Lorenzo e Alessandro.