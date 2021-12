di Marco Garibaldi

Risveglio brusco per alcuni residenti della città del Tigullio. Iren fa sapere che il servizio sarà ripristinato entro le 13

A partire dalle 9 alcuni residenti di Chiavari si sono svegliati senz'acqua in casa. Non si conoscono ancora le cause del guasto.

Iren fa sapere che il servizio sarà ripristinato entro le 13. Le segnalazioni di interruzzione dei servizi idrici arriva principalmente dalla zona di Ri.