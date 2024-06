Chiavari: lavoro, aperto nuovo ufficio collocamento mirato

A partire da oggi anche il Tigullio avrà il suo Ufficio per il Collocamento Mirato. Si trova a Chiavari ed è stato inaugurato dall'assessore regionale all'Occupazione e alle Politiche attive del Lavoro Augusto Sartori, insieme al vicesindaco del Comune di Chiavari Michela Canepa, al vicesindaco della Città Metropolitana di Genova Antonio Segalerba e a rappresentanti delle Istituzioni locali, a conclusione dei lavori avviati nel dicembre 2023 per un investimento regionale di 35mila euro. Quello per il Collocamento Mirato è un servizio dedicato all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di svantaggio sociale che, grazie al Piano Regionale di Potenziamento dei CPI, dispone ora di una sede operativa completamente efficientata.

I nuovi spazi sono stati messi a disposizione dal Comune di Chiavari attraverso un comodato d’uso gratuito. Gli uffici, situati al secondo piano dell’edificio in Corso De Michiel 79, coprono una superficie totale di circa 200 mq. Lo stabile ospita già al terzo piano il Centro per l’Impiego Tigullio, inaugurato dalla Regione Liguria lo scorso anno. Per questo motivo grazie all'accorpamento del nuovo Ufficio al già attivo Centro per l'Impiego, il numero dei CPI operativi in Liguria è 14.

"La Regione Liguria ha quasi portato a termine il Piano Regionale di Potenziamento dei CPI con un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all'ammodernamento delle sedi, tra cui quella di Chiavari - commenta l'assessore regionale all'Occupazione e alle Politiche attive del Lavoro Augusto Sartori - Il Piano è volto al rafforzamento strutturale dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di uniformare i servizi offerti in tutte le sedi della Liguria. Gli ottimi risultati riguardano soprattutto i numeri dell'occupazione: nel 2023 sono state 174 le persone iscritte al collocamento mirato e quest'anno le iscrizioni sono già 78. Non solo, perché sono 351 i lavoratori che partecipano al Programma G.O.L., con il 35% che ha ottenuto un contratto e 98 utenti (il 28%) sono stati assegnati a enti per attività di formazione. I Centri per l'Impiego e le loro funzioni sul territorio si dimostrano fondamentali per indirizzare e consigliare l'utenza, contribuendo a questi successi".

"Massima la disponibilità del Comune per attivare sul nostro territorio un servizio fondamentale per la comunità – spiega Michela Canepa, vicensindaco e assessore alle politiche sociali di Chiavari - L’ufficio per il collocamento mirato svolge un ruolo cruciale nell’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie protette. Un’iniziativa importante che garantisce a tutti i cittadini l’opportunità di accedere al mondo del lavoro, valorizzando le capacità e le singole potenzialità di ogni individuo”.

I servizi erogati dall'Ufficio per il Collocamento Mirato sono: Inserimento Lavorativo - L'ufficio si occupa di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e categorie protette, offrendo una consulenza personalizzata grazie a un tutor specializzato; Supporto alle Imprese - Le aziende ricevono consulenze sugli strumenti amministrativi e sugli incentivi per le assunzioni. Gli operatori collaborano con i referenti aziendali per identificare le posizioni lavorative idonee; Programma G.O.L. - Dal 2022, gli utenti beneficiano delle azioni del Programma G.O.L. finanziato dal Pnrr che prevede interventi di politica del lavoro e misure formative.