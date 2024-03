Chiavari: la volante della polizia diventa ambulanza per soccorrere un bambino

Una volante della polizia si trasforma in ambulanza per soccorrere un bambino. Mercoledì scorso gli agenti di una volante del Commissariato di Chiavari, durante il regolare servizio di controllo del territorio in via Entella, hanno sentito le urla di aiuto di un uomo che stava correndo a piedi scalzi con in braccio suo figlio, vestito solo con il pannolino.

Immediatamente i poliziotti si sono fermati e quando hanno visto che il piccolo, di soli 14 mesi, era in preda ad una crisi convulsiva non ci hanno pensato due volte e, insieme al padre di 34 anni, lo hanno fatto salire sulla volante per poi precipitarsi presso il Pronto Soccorso di Lavagna dove il bimbo è stato ricoverato in codice rosso.

Gli operatori, dopo aver tranquillizzato il padre, sono poi andati presso la sua abitazione per farsi consegnare dai familiari dei vestiti per il piccolo. Ieri, Marco e Simone, i due poliziotti del Tigullio che li hanno soccorsi, sono passati a salutare il padre e il figlio finalmente rientrati a casa dopo la brutta esperienza.