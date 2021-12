Chiavari, donna trovata morta nella sua abitazione

di Redazione

Una donna di 68 anni è stata trovata morta in un appartamento in viale Kasman a Chiavari. Si tratta di una badante straniera che si prendeva cura di un'anziana ricoverata in ospedale dopo lo spavento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, giunti sul posto chiamati dai carabinieri, hanno eseguito verifiche sulla eventuale presenza di monossido di carbonio in casa. Verifiche che hanno dato esito negativo.

Per ora non si esclude nulla anche se potrebbe trattarsi di morte naturale.