Chiavari, domani il ballottaggio: sfida Messuti-Bettoli

di Edoardo Cozza

L'unico comune ligure chiamato al secondo turno sceglierà il nuovo sindaco tra il candidato del PD e quello delle liste vicine allo scomparso Di Capua

Si voterà domenica dalle 7 alle 23 a Chiavari, unico comune ligure chiamano al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco.

La sfida vedrà contrapposti Federico Messuti, espressione di liste civiche ispirate alla figura dell'ex sindaco Di Capua, prematuramente scomparso la scorsa estate, e Mirko Bettoli, rappresentante del Partito Democratico.

Al primo turno Messuti aveva mancato l'elezione per un pugno di voti: si era fermato al 48,5% e dunque dovrà passare dallo "spareggio" contro Bettoli, che da par suo era arrivato secondo sopravanzando di poco più di un centinaio di voti Silvia Garibaldi e di circa 350 preferenze Giovanni Giardini.

Sulla scheda ci saranno esclusivamente i nomi dei sindaci: si potrà votare solo il candidato alla carica di primo cittadino, ma non si esprimeranno ulteriori preferenze per le liste.

Anche chi non ha votato al primo turno delle comunali può partecipare al voto durante il ballottaggio, basta presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Secondo la normativa non sono ammessi alle votazioni del ballottaggio delle comunali i cittadini minorenni al momento del primo turno e che nel frattempo abbiano compiuto 18 anni, ma solo quelli che erano già maggiorenni lo scorso 12 giugno.

I risultati sono previsti in poche ore, visto che lo spoglio inizierà proprio alla chiusura delle urne.