Chiavari: concorso sospetto in Asl4, cambierà la commissione d'esame

"Il direttore generale della Asl4 ha diritto di sospendere un concorso pubblico, nel ribandirlo gli ho solo chiesto di essere rapido e con una commissione esaminatrice diversa, l'Asl 4 farà un altro concorso con un'altra commissione". Così l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola replica alle interrogazioni presentate in Consiglio regionale da Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa sulla revoca del concorso per dirigente amministrativo nell'Azienda sanitaria locale 4 chiavarese a seguito di una segnalazione per sospetto esito pilotato.

"Il direttore generale della Asl 4 ha ritenuto che ciò che stava girando fosse tale da pregiudicare la serenità della commissione esaminatrice, - riferisce Gratarola - gli ho chiesto di ribandire il concorso in tempi molto brevi, cosa che credo stia facendo in queste ore".

"Il concorso in oggetto è stato revocato con la motivazione del direttore generale per 'autotutela', - ricorda il capogruppo Fabio Tosi (M5S) - per questo concorso c'era molta attesa e aspettativa visto il numero degli iscritti pari a 55".

"La gestione del concorso è stata imbarazzante, - attacca il capogruppo Luca Garibaldi (Pd) - se un concorso è truccato si va in Procura, la Asl 4 va commissariata, non ha saputo gestire un concorso da otto mesi".

"Indiscrezioni vogliono che il nome della persona vincitrice del concorso sarebbe già stato noto alla commissione ancora prima dell'inizio delle prove", denuncia la consigliera Selena Candia (Lista Sansa).

"In un Paese normale voi avreste commissariato la Asl4, - afferma il capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa) - o la notizia non è vera e quindi il concorso procede o commisariate la Asl, la revoca vuol dire che era 'vero', voi dovete correre in Procura, come è possibile che il direttore generale dell'Asl 4 si sia rasserenato nell'arco di una settimana?".