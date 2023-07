Chiavari, a fuoco baracca vicino a una scuola: situazione sotto controllo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 12 a Chiavari, dove una baracca adibita a deposito per gli attrezzi è andata a fuoco. E' successo in via Millo, in un viale vicino all'istituto scolastico Bancalari artigianelli, che al momento delle operazioni di spegnimento è stato evacuato.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in modo che non si propagassero alle baracche adiacenti. Dopo l'intervento il personale e gli studenti sono rientrati, dopo che l'allarme è rientrato. Ignote per il momento le cause del rogo.