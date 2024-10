La Sampdoria segna, soffre e vince a Cesena: 5-3 in Romagna con doppietta di Meulensteen

Fuochi d'artificio al "Manuzzi" di Cesena: la Sampdoria trova il riscatto contro i padroni di casa dell'ex Mignani, dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia prima della sosta di campionato. Primo tempo chiuso in parità 2-2, con quattro reti segnate in meno di mezz'ora, i doriani cambiano passo nel secondo tempo segnando tre reti. Nell'undici iniziale, dentro le novità Kasami e Meulensteen: proprio l'olandese con una doppietta trascina i blucerchiati alla vittoria. Sono poi Tutino e Akinsanmiro a chiudere la gara, nonostante un errore di Silvestri che ha rischiato di riaprire la gara. Adesso sono 11 i punti in classifica degli uomini di Sottil: il primo, piccolo passo per sperare in una risalita verso la zona playoff.

Trasferta vietata ai tifosi blucerchiati residenti in Liguria, ma folta rappresentanza sugli spalti di sostenitori della Samp dei club emiliani e romagnoli. Di seguito le formazioni e la cronaca della partita.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Berti, Calò, Bastoni, Donnarumma; Adamo, Francesconi; Shpendi. Allenatore:Mignani.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszinsky, Riccio, Vulikic; Venuti, Benedetti, Meulensteen, Kasami, Ioannou; Coda, Tutino. All. Sottil

PARTITI! - Samp in classica maglia blucerchiata, attacca verso la curva del Cesena che a sua volta si schiera con la divisa casalinga.

5' - Occasione per Tutino, che lanciato in verticale stoppa e colpisce subito destro: tiro che finisce largo, ma buona manovra doriana.

13' - GOL DEL CESENA - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra, il cross trova il capitano cesenate Prestia che salta sulla testa di Ioannou e schiaccia alle spalle di Silvestri. Terzo gol di fila per Prestia. Samp tristemente sorpresa al primo affondo avversario.

15' - GOL DELLA SAMPDORIA! - Cross di Venuti dalla destra, torre di Kasami al centro: Prestia anticipa Coda ma mette alle spalle del proprio portiere. Doria che riesce a riequilibrare subito il match alla prima occasione, 1-1.

22'- RADDOPPIO SAMP! - Ci pensa Meulensteen, ancora su azione d'angolo: l'olandese prova a colpire al volo di tacco, mancando il pallone, poi sfrutta un rimpallo e compie una bella girata di destro. Sfera che si insacca e 2-1 Doria!

27' - CESENA IN RETE - Ancora una distrazione della difesa doriana: Calò lancia Adamo in verticale, il pallone viene lasciato rimbalzare da Riccio, che marca in maniera blanda l'attaccante avversario. Adamo è poi bravo a girarsi colpendo al volo, per il gol del 2-2.

30' - Ancora Cesena, stavolta è Berti a mettere in difficoltà la retroguardia blucerchiata. La sua percussione si conclude con un sinistro deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, nulla di fatto per i padroni di casa, ma la Samp si complica sempre la vita in difesa.

FINE PRIMO TEMPO - Dopo un minuto di recupero, l'arbitro Piccinini fischia il termine della frazione, dopo un'ammonizione per Ciofi. Samp che sa far male ma è troppo fragile dietro, Cesena abile a sfruttare le indecisioni avversarie.

SI RICOMINCIA - Samp e Cesena tornano in campo sena cambi.

49' - Coda solo davanti a Pisseri non riesce a segnare il terzo gol! Fantastico stop di destro del bomber doriano, la fretta di scavalcare il portiere del Cesena lo porta però a concludere senza precisione. Palla che si spegne verso il fondo, subito recuperata dalla difesa di casa.

53'- Giallo per Ioannou, ingenuo nel farsi ammonire per una scivolata in ritardo sull'out sinistro.

54' - Traversa Cesena con Ciofi, sugli sviluppi della punizioni procurata da Ioannou. Samp che rischia tantissimo in questa occasione.

55' - ANCORA MEULENSTEEN! - Doppietta dell'olandese che porta avanti la Samp su calcio d'angolo battuto da Ioannou. Stacco in solitaria con perfetto tempismo, continua a cambiare il risultato nella folle partita del Manuzzi.

61' - Cambio Samp, fuori Ioannou già ammonito, dentro Depaoli. Per il Cesena fuori Francesconi per Kargbo.

62' - QUARTO GOL SAMP! TUTINO! - L'attaccante doriano è freddo nel controllare un pallone vagante in area cesenate e nel battere Pisseri di destro calciando all'altezza del dischetto: difesa bianconera immobile per un fuorigioco che non c'è.

64' - ACCORCIA IL CESENA - Segna Kargbo, ma grave disattenzione di Silvestri, che si addormenta sul suo palo. Conclusione davvero debole del giocatore della Sierra Leone, ma il regalo del portiere doriano riapre la partita.

68' - ANNULLATO IL PARI DEL CESENA - Rimonta dei padroni di casa vanificata dal Var: attacca la squadra romagnola, Ciofi all'indietro per Donnarumma che calcia verso la porta, interviene Shpendi che sotto misura batte Silvestri. Tutto inutile, il marcatore è in fuorigioco.

73' - Doppio cambio Samp: fuori Kasami e Benedetti, dentro Akinsanmiro e Bellemo.

78' - Ammonito Venuti, la partita vive la sua fase più nervosa. Doria che deve rimanere lucido e gestire il minimo vantaggio.

81' - Gran giocata di Akinsanmiro: stop e sombrero di destro, conclusione al volo di sinistro di poco al di qua del limite dell'area. Il tiro del giocatore nigeriano è deviato in angolo da Pisseri. Sugli sviluppi, Coda calcia di destro al volo e trova la testa di Tutino, ma stavolta la mira del numero 10 doriano è poco precisa.

83' - Altro doppio cambio Samp: dentro Giordano e La Gumina per Venuti e Coda. Cesena all'assalto, Doria che deve resistere.

86' - Silvestri salva il Doria! Calò al volo, la colpisce benissimo ma trova le mani del portiere blucerchiato. Samp che resta aggrappata al vantaggio, Cesena sempre più in pressione.

88' - AKINSANMIRO IN RETE! Tutino scappa via sulla fascia sinistra, la difesa del Cesena è scoperta e il numero 10 pesca il compagno nigeriano da solo al limite dell'area: controllo e tiro di destro, è il quinto gol Samp. Manca un minuto più recupero!

90' - CESENA IN DIECI - Espulso Kargbo, che protesta con Piccinini e prende il cartellino giallo. Poi continuano le sue proteste ed è rosso diretto. Intanto il recupero segnalato è di cinque minuti.

90'+4 - Ci prova ancora Akinsanmiro, gran destro dalla distanza: respinge Pisseri.

E' FINITA! VINCE LA SAMP! - Prova di carattere e sofferenza per i blucerchiati, che prima rischiano di subire la rimonta, poi si ritrovano e vincono la terza gara negli ultimi quattro turni. Bene Meulensteen, Tutino e Akinsanmiro, rimandati Ioannou, Riccio e Silvestri.