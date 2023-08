Ceriana, 18 famiglie evacuate per gli incendi nei boschi. Fiamme anche a Pontedassio

È di 18 famiglie, per un totale di 34 persone, il bilancio degli evacuati in via precauzionale in seguito all'estensione dell'incendio boschivo di Ceriana. Di questi, la maggior parte ha trovato autonomamente una sistemazione in attesa di poter rientrare nelle rispettive abitazioni, mentre 7 persone sono state accolte nelle strutture ricettive messe a disposizione dai comuni di Ceriana, Taggia e Sanremo. I dati sono stati comunicati a Regione Liguria da parte del Comune di Ceriana. Proseguono nel frattempo senza sosta gli interventi delle squadre a terra di vigili del fuoco e Protezione Civile.

Un altro incendio è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso della statale 28, sopra Pontedassio, in località Sarola. Sul posto hanno operato tutta la notte i vigli del fuoco del distaccamento di Imperia e diversi volontari delle squadre antincendio. Le fiamme hanno interessato una superficie coltivata in parte a vigne e oliveti e in parte a boscaglia. Nel frattempo continuano a bruciare le alture di Sanremo tra Verezzo e Ceriana. Il terreno secco e l'assenza di pioggia rendono ancora più difficile lo spegnimento delle fiamme.

La Regione Liguria ha annunciato che è "ancora attivo il vasto incendio scoppiato nel comune di Ceriana, nell'imperiese. Sul posto sono operativi due elicotteri regionali e tre canadair, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio boschivo". Le forze di terra, composte da circa 60 persone, si stanno concentrando sul fronte di Ceriana, il più esteso e più vicino al centro abitato. L'incendio aveva preso il via nel comune di Badalucco, ma nella notte tra martedì e mercoledì e corso della giornata di ieri le fiamme si sono spostate verso il comune di Ceriana. Il fronte di fuoco è invece sotto controllo in località Verezzo, nel comune di Sanremo; in fase di bonifica l'incendio scoppiato ieri pomeriggio a Pontedassio.