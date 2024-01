Ceranesi, la mamma allevatrice di capre: "Aspetto i politici in stalla"

Vivere d’allevamento in Liguria costruendosi una famiglia e un futuro è ancora possibile? Una conferma giunge da Ceranesi, il paese del Santuario della Guardia.

Ma questa volta non c'è alcun miracolo. Laico o religioso che sia: una faccenda tutta differente. La cosa è resa possibile dai sacrifici di una giovane, Marta Vigo, che ha investito sulle proprie capacità e su una fatica giornaliera per creare prodotti di alta qualità con il latte di capra. Il compagno Stefano ha puntato sulle api ed è un apicoltore di successo. L'unione dei due ragazzi, oltre a formaggio e miele, un anno fa ha portato in stalla Davide: un bimbo nato il 26 dicembre che, oggi, ruba i formaggi di mamma e gioca nel punto vendita di Torbi.

A Benvenuti in Liguria, Marta Vigo, con in braccio l'erede di famiglia, ha commentato i suoi sette anni d'allevamento in mezzo a bestie e terra: "Sono contenta di come stanno andando le cose, spero che il mio futuro sia qui ancora per molti anni. Devo dire, però, che senza l'apporto dei miei genitori e di mio fratello non non sarebbe stato lo stesso. E questo parametro, molto spesso, viene dimenticato dalla politica. Anzi, sarebbe interessante che ci fa le leggi venisse una settimana in stalla per capire come funziona un'azienda di piccole dimensioni".