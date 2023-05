Cassoni della Diga a Prà, il vice ministro Rixi: "Mi impegnerò affinchè vengano costruiti tra Vado e Piombino"

Anche il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, è presente all'incontro presso il Municipio Ponente per discutere del tema relativo ai cassoni. Tanta tensione in sala e diversi fischi per le figure istituzionali.

"Purtroppo abbiamo iniziato tutto ereditando un progetto che aveva delle carenze - le sue parole - visto che sono stati autorizzati progetti sbagliati". "Farò il possibile affinchè i cassoni vengano costruiti solamente a Vado e Piombino, la nostra idea è però quella di concentrare la produzione solo in un unico sito, ovvero Vado. Stiamo lavorando e lavoreremo ancora per avere le autorizzazioni necessarie entro il 15 giugno".

"Al momento non riesco ad avere certezze, ma mi impegno fin da subito a lavorare in tempi brevi per avere le autorizzazioni di cui ho parlato. Ritengo che Vado sia il sito più adatto per condensare tutta la produzione dei cassoni", aggiunge Rixi. Fischi e urla dalla strada, per una tensione davvero molto alta.