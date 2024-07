Caso Toti, Vaccarezza (FI) al Pd: "Se perdete stavolta, con tutto quello che avete fatto, farete ridere, avete avuto tutti gli aiuti possibili"

"Sono orgoglioso di quello che lasciamo in eredità a questa regione. Lo abbiamo migliorato questo territorio. Pensate che i liguri vi rimpiangano? non so se sia così. E se perdete stavolta con tutto quello che avete fatto farete ridere. Avete avuto tutti gli aiuti possibili. Riuscirete a far cadere questa amministrazione ma non cadrà qua dentro perché la compattezza della maggioranza ha tenuto. Sui temi importanti non ci siamo mai divisi, nemmeno sulle scelte strategiche. Ed è giusto che un uomo come Giovanni Toti abbia il diritto di scegliere oggi per il suo bene e terrà conto di quello che accade in regione. La sua scelta sarà per il meglio, ma oggi deve anteporre il suo bene perché quello che gli accade è vergognoso". Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza rispondendo al Pd durante il consiglio regionale della Liguria.

"Oggi Toti non è libero di governare - ha concluso -. I risultati delle europee però dicono che questa regione è ancora del centrodestra. Mi auguro da ligure che voi non vinciate perché rischiate di durare come un gatto in tangenziale".