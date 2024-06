Caso Toti, Tajani: "Spero presidente possa andare avanti e si dimostrino infondate le accuse, FI non è in giunta, non c'entra"

"Si vedrà, adesso la situazione è che c'è ancora un presidente, non sarebbe corretto fare valutazioni e non dobbiamo indebolire un presidente in carica". Così Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, a Genova per la campagna elettorale per le europee".



"Noi siamo fuori dalla giunta e non siamo toccati da questa vicenda, abbiamo sostenuto lealmente il presidente, che nel 2019 aveva lasciato Forza Italia in modo brusco. La questione riguarda l'amministrazione regionale e non Forza Italia, mi auguro Toti possa andare avanti e dimostrare infondate le accuse" conclude Tajani.