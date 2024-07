Caso Toti, Scajola: "Manifestazione fallita, presenti quattro leader nazionali ma piazza vuota"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Abbiamo fatto fatica per vedere la manifestazione, visto le poche persone presenti: anche se qualcuno ha voluto enfatizzare la presenza, al contrario, di tante persone. In piazza c'erano quattro leader nazionali del centrosinistra ma la piazza era vuota: direi un grande insuccesso. Penso che quando si va in piazza per urlare contro qualcuno o qualcosa non si fa mai il bene della comunità: questo lo dimostrano anche i numeri della manifestazione di ieri" - così l'assessore regionale Marco Scajola riguardo alla manifestazione di ieri sera in piazza de Ferrari, a Genova, a cui hanno partecipato i leader nazionali del centrosinistra Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria sospeso Giovanni Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio.

Per l'assessore Scajola la maggioranza in consiglio regionale rimane coesa: "Nessuna difficoltà, trovo ci sia forte vicinanza nei confronti del presidente Giovanni Toti. Come esponenti di maggioranza ci confrontiamo prima di ogni consiglio regionale per fare il punto. Siamo coscienti della situazione ma abbiamo una grande responsabilità politica e amministrativa - afferma - siamo una maggioranza coesa, una Giunta unita e stiamo continuando a lavorare. Trovo che ci sia forte vicinanza nei confronti del presidente, non solo dai rappresentanti della lista Toti che potrebbe essere un po' scontato, ma da tutta la maggioranza. C'è un programma, siamo nell'ultimo anno del mandato elettorale, lo dobbiamo portare avanti con molta serenità, con molta determinazione e direi anche con molto coraggio perché credo che la maggioranza con quello che spesso leggiamo sui giornali stia dimostrando grande senso di responsabilità e coraggio ma soprattutto voglia di fare".