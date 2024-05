Caso Toti, Regione: opposizione spaccata in Consiglio, Rossetti non firma la mozione di sfiducia. La minoranza lascia i lavori

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nella seduta odierna di consiglio regionale, l'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Giovanni Toti. Il documento sarà discusso entro 10 giorni. La minoranza, che voleva l'ufficio di presidenza subito, decide di non partecipare alla prosecuzione dei lavori. Ma l'opposizione è spaccata: Pippo Rossetti di Azione non ha firmato la mozione di sfiducia, pur dicendosi pronto a votarla. La seduta è stata sospesa dopo che dal pubblico Marco Macrì ha urlato "Andate a casa, sono cinque mesi che non pagate le cure ai disabili", con conseguente scontro verbale con Sonia Viale della Lega. I lavori sono ripresi alle 11.

"Non ho firmato la mozione di sfiducia - spiega Rossetti in una nota - perché ne sono venuto a conoscenza tramite i giornali e francamente non devo rincorrere le iniziative di altri. Al di là del metodo, la mozione mi appassiona molto poco perché non aggiunge nulla alla situazione e al dibattito in corso. Il problema non è solo Toti ma lo svuotamento delle funzioni degli organi istituzionali, che ha portato al di fuori da essi le decisioni strategiche per il futuro del territorio. Era una condizione di cui la Giunta, i consiglieri e i partiti del centrodestra erano ben consapevoli e consenzienti. A loro andava tutto bene perché Toti produceva il consenso per vincere le elezioni. La responsabilità dell'ingovernabilità della Regione e del Porto, dopo le dichiarazioni degli onorevoli Rixi e Salvini sull'impossibilità di nominare il presidente, e lo svilimento dell'istituzione è responsabilità di tutto il centrodestra ligure, a cui i cittadini hanno dato una fiducia che è stata evidentemente tradita. Avrei evitato la mozione perché compatterà la maggioranza ma per coerenza la voterò se arriverà in aula. Il problema da porre è la responsabilità collettiva di tutto il centrodestra: è a causa loro se ci troviamo in questa situazione di ingovernabilità e zero credibilità istituzionale. L’Autorità Portuale non ha il presidente e il segretario perché hanno accomunato tutto in un unico commissario. In queste condizioni chiedo alle forze di Governo quando intendono licenziare il Piano Regolatore Portuale, che avrebbe dovuto essere approvato prima del progetto della diga. Monitorerò perché almeno le opere previste vadano avanti, non ci possiamo permettere di perdere ulteriori mesi"

Gianni Pastorino di Linea Condivisa propone: "Si convochi subito il vice presidente decente funzione Alessandro Piana e decidete di sciogliere il consiglio. Chiedo formalmente perché non è possibile che la giunta sia comandata da un presidente ai domiciliari”. Aggiunge Roberto Arboscello del Pd: “Non è possibile ora discutere gli ordini del giorno e non si può tenere in ostaggio una regione. Un presidente agli arresti domiciliari non può amministrare. Che si riunisca un Upi per riorganizzare il consiglio”. Davide Natale, segretario regionale Pd: "Rixi dice che alcuni provvedimenti non si possono fare, come la nomina del presidente di autorità di sistema portuale perché Piana non ha il potere. Convochiamo Ufficio di Presidenza e fissiamo il consiglio".

Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei spiega che in base al regolamento dell'assemblea "la mozione di sfiducia non può essere votata nella seduta odierna, ma non prima di tre giorni e non dopo dieci dalla presentazione, è necessario un ufficio di presidenza per programmare i lavori". "La legislatura è politicamente conclusa, - interviene il capogruppo Pd Luca Garibaldi - l'unico atto che dovrebbe essere discusso subito è la mozione di fiducia e lo sciogliemento del Consiglio regionale".

"La minoranza è spaccata, la mozione non è stata nemmeno firmata da tutte le opposizioni, - replica la consigliera Lilli Lauro (Lista Toti) - lasciateci lavorare, dobbiamo andare avanti e lavorare per i liguri".

A un certo punto Pastorino ha detto a Piana: "Se lei pensa di andare avanti come nulla fosse con il consiglio io esco e me ne vado". Applausi dal pubblico. Tensioni anche tra Garibaldi (Pd) e Veronica Russo (FdI), con il capogruppo dem a rinfacciare alla collega la provenienza da un partito proveniente dal fascismo. Selena Candia: "E' ipocrita pensare di governare in una situazione che non è ordinaria in cui dobbiamo avere responsabilità. E importante la presenza delle persone oggi".

Scintille fra Brunello Brunetto (Lega) e Ferruccio Sansa, che quasi vengono alle mani, "Non infanghi la mia reputazione così, ricordati che tua moglie era sui giornali".

La seduta è stata preceduta da una manifestazione di cittadini, fuori dall'aula, con cartelli e striscioni. Anche i lavori del Consiglio regionale della Liguria sono stati sospesi pochi secondi dopo l'inizio della seduta per la protesta di un gruppo di manifestanti sugli spalti che chiedono le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Le opposizioni annunciano l'intenzione di voler depositare una mozione di sfiducia al presidente Toti. "Dimissioni", "andate a casa" e "cittadini presenti-istituzioni assenti", sono alcuni degli slogan gridati dai manifestanti, che hanno costretto il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei a sospendere i lavori. Alcune guardie giurate sono intervenute sugli spalti per placare gli animi. Il presidio di protesta davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria è stato convocato da opposizioni, comitati e altre realtà associative. Un'ottantina i manifestanti in piazza con cartelli e striscioni: 'Toti dimettiti', 'per una politica trasparente' e 'dimissioni'.

Le dichiarazioni preventive erano bellicose. Gianni Pastorino: “Alessandro Piana non è in grado di gestire le esigenze di ora. Oggi non c’è direzione politica. Governare una regione con il presidente agli arresti domiciliari è una follia. Bisogna che la giunta si dimetta e si vada alle elezioni. Chiederemo la sfiducia di Toti”. Fabio Tosi: “questa legislatura è finita bisogna che chi governa dia le dimissioni e si vada più presto al voto”. Ferruccio Sansa: “presenteremo una mozione di sfiducia, credo che toti non possa più essere il presidente della regione”.

