Caso Toti, la versione di Esselunga: "Nessun pagamento sottobanco, codice etico interno vieta di finanziare politica"

Chiamata in causa dopo l'emissione di una nuova misura cautelare a carico di Giovanni Toti, Esselunga ha diffuso una nota di rigetto delle accuse di presunto “finanziamento illecito per la vicenda di spot elettorali” nonché di presunta “violazione della legge sul finanziamento ai partiti riguardo i 50 mila euro versati da Esselunga per spot pubblicitari della catena di supermercati sulla TV Genovese Primocanale, durante le elezioni comunali del 2022”

"Esselunga ribadisce, con la massima fermezza, che si tratta di affermazioni totalmente infondate, che non è stato effettuato alcun pagamento “sottobanco”, che la pubblicità sul maxi schermo - recita la nota - è stata regolarmente pagata per il tramite del centro media, Media Italia Spa, che il prezzo pagato è congruo ed in linea con il mercato, che, per quanto emerge da prove documentali, il contratto è stato pienamente eseguito e che alcuna prestazione destinata ad Esselunga è stata effettuata in favore di altri".

"Parimenti infondata - prosegue la nota - è l’accusa relativa ai 50 mila euro versati per gli spot pubblicitari televisivi sulla TV genovese Primocanale: il prezzo corrisposto, la cui congruità è attestata da audit specifici, è il medesimo che è stato praticato a tutte le altre società che hanno sottoscritto lo stesso genere di spot pubblicitari. Le pubblicità commerciali in televisione per promuovere il marchio Esselunga sono state concordate ed effettuate mediante 10 campagne pubblicitarie, tutte tracciate, in virtù di un contratto stipulato il 28 luglio 2022, per un totale complessivo di € 50.000, con la prima campagna avvenuta in data 4 agosto 2022. Tutto ciò è dimostrato da ineccepibili evidenze documentali e qualsiasi diversa interpretazione è totalmente destituita di fondamento".

"Esselunga ribadisce che in base al proprio Codice etico e di comportamento e alla compliance di Gruppo, non è consentito in alcun modo - conclude la nota - finanziare partiti politici o campagne elettorali".