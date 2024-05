Caso Toti, l'avvocato Savi: "Filone sulla sanità, negli atti non c'è traccia. Senza confronto con alleati politici non si dimetterà"

"Abbiamo chiesto di essere interrogati e i pm che stanno seguendo le indagini hanno un calendario piuttosto nutrito: si sentiranno tra loro per trovare una data e ce la comunicheranno". Lo ha detto il legale di Giovanni Toti stamani entrando a Palazzo di Giustizia. Per quanto riguarda "la notizia sulla sanità non so da dove sia uscita e chi l'abbia comunicata al pubblico perché negli atti non c'è traccia" mentre sulla questione delle mascherine e la comunicazione dei dati relativi ai contagiati "era un filone di tre-quattro anni fa che aveva portato a un'iscrizione per falso ma non ha avuto più seguito. A oggi nessuno ha comunicato nulla, nessun atto d'indagine ulteriore ci è stato comunicato".





Sull'ipotesi dimissioni, Savi ha ribadito che "allo stato è un atto che non può essere assunto unilateralmente senza sentire gli altri protagonisti politici. Lo stato d'animo di Toti è quello di una persona che ritiene di dover spiegare una serie di fatti che hanno avuto una interpretazione". E sulle parole di Spinelli riportate oggi da alcuni quotidiani il legale ha sottolineato "non so cosa abbia detto, ma se così fosse è la dimostrazione che non c'era collusione tra Toti e Spinelli. Magari Spinelli aveva altre amicizie o altri canali".