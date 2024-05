Caso Toti, Ilaria Cavo: "Ricostruzioni incomplete e parziali di atti secretati"

"Nel rispetto del lavoro giornalistico e delle indagini in corso, preciso che i virgolettati che mi vengono attribuiti da giorni, anche oggi, su agenzie e quotidiani, riferiti a una testimonianza che per sua natura è secretata, non sono stati da me riferiti agli organi di stampa". Lo scrive in una nota la deputata Ilaria Cavo in merito alla sua deposizione come persona informata dei fatti davati ai pm genovesi.

"Si tratta di riassunti o di estrapolazioni e ricostruzioni di stralci decontestualizzati di un verbale che portano a una ricostruzione parziale e incompleta - ha detto Cavo - peraltro con alcune affermazioni a me attribuite che non corrispondono al vero. In qualità di testimone, nel rispetto del lavoro degli inquirenti, non intendo né posso scendere nei dettagli che i tempi processuali potranno chiarire".