Caso Toti, Spinelli voleva schermare pagamenti tramite fondo inglese. Il rifiuto della manager: "Possono essere visti come corruzione"

La manager Ivana Semeraro, del fondo Icon Infrastructure, si sarebbe rifiutata con l'imprenditore Aldo Spinelli di finanziare per 40 mila euro il comitato elettorale di Giovanni Toti, perché a suo avviso "questi pagamenti possono essere visti come corruzione".

E' quanto emerge dalle indagini sull'inchiesta sulle presunte tangenti in Liguria, così come riportato questa mattina da Repubblica, Corriere della Sera e Fatto Quotidiano. Spinelli, scrivono i quotidiani, è socio della Icon nel porto di Genova e chiede al Fondo di accollarsi un finanziamento da 40 mila euro. Spinelli, sarebbe la tesi, voleva usare come schermo il fondo di investimento inglese per evitare di comparire tra i finanziatori di Toti.

I giornali pubblicano uno stralcio di conversazione tra Aldo Spinelli e Semeraro, avvenuta il 20 settembre 2021. "Ciao Aldo - dice la manager - Abbiamo un po' di problemi ad approvare quel pagamento di... la donazione, alla... al comitato di Toti..". Spinelli è sorpreso: "Perché?". "Perché è un problema di reputazione - risponde l'altra - perché comunque nelle regole della nostra policy non possiamo fare donazioni a partiti politici, perché può essere vista come...".

"Ma noi l'abbiamo fatto sempre tutti gli anni" insiste l'imprenditore. E Semeraro: "Prima di noi. Ma non da quando siamo arrivati noi, Aldo. Perché i partiti politici ovviamente fanno parte delle varie istituzioni e quindi questi pagamenti possono essere sempre un po'... visti come corruzione".

Spinelli allora dice: "Lo so, ma gioia, sai cosa...". Semeraro dice ancora: "Lo so, io capisco che per te è importante supportare a livello locale...".

Sempre secondo quanto emerso e riportato dalla stampa, il figlio di Spinelli, Roberto, sarebbe stato sollevato dal no di Semeraro: "Quando Semeraro mi ha detto che non poteva autorizzare il pagamento io ero l'uomo più felice del mondo - avrebbe detto davanti ai magistrati Spinelli junior - Mio padre poi ci dribblava, dava l'ordine diretto. Io ho fatto legge e ho anche studiato negli Stati Uniti, non posso chiedere a un fondo di schermarmi. Sarei come mio padre, sarei uno scemo totale. Io ho chiesto all'Ivana di autorizzarmi, sperando che non mi autorizzasse"