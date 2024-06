Caso Toti, giunta ligure Assomagistrati: "Inaccettabili gli attacchi alla gip Faggioni"

"Dopo la notizia delle ordinanze cautelari emesse nell'ambito del procedimento a carico di Giovanni Toti e altri indagati abbiamo assistito a prese di posizioni offensive nell'ambito di dichiarazioni di esponenti politici e titoli di alcune testate giornalistiche. Alcuni opinionisti si sono spinti a definire in trasmissioni televisive i magistrati impegnati nel procedimento come: 'un'associazione a delinquere'. Per quasi un mese abbiamo evitato interventi pubblici con la speranza che il dibattito pubblico rientrasse nei giusti binari della doverosa attenzione e della legittima critica di provvedimenti giudiziari. Così non è stato e sabato, la testata 'Libero' ("La mamma della gip dell'inchiesta Toti fa politica per il Pd" era il titolo, riferito a Maria Rosa Biggi, consigliere comunale genovese dal 2002 al 2012), è arrivata a una inaccettabile profilatura delle presunte opinioni politiche dei familiari più stretti della giudice Faggioni per screditare l'imparzialità e la correttezza professionale della collega". Lo scrive la giunta ligure dell'Anm in una nota sottolineando che, questo "è l'ennesimo attacco, gravemente scomposto, nei confronti di uno dei magistrati impegnati nell'inchiesta. Analoghe iniziative mistificatorie erano già state rivolte ai magistrati del pubblico ministero Federico Manotti e Luca Monteverde".

Gli attacchi "sono gravi - scrive la giunta -: per i diretti interessati, per la magistratura che rappresentano e per il popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le sentenze" scrive la giunta esprimendo "profonda solidarietà ai tre colleghi impegnati nell'inchiesta, ciascuno secondo la propria funzione e tutti nel pieno rispetto della deontologia professionale in adempimento di quelli che sono, prima di tutto, i doveri che l'ordinamento impone al pubblico ministero e al gip".