Caso Toti, funzionaria porto: "Su Calata Concenter Bucci faceva pressioni"

"Il commissario Bucci voleva subito il decreto da firmare per il tombamento di Calata Concenter nel porto di Genova ma era una procedura anomala rispetto ai due precedenti aggiornamenti del piano straordinario previsto dal decreto Genova". Lo ha detto ai pm genovesi che coordinano le indagini sulla presunta corruzione in Liguria la direttrice del settore Bilancio, Finanza e Controllo di Gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Lucia Tringali. La dirigente è stata sentita come persona informata sui fatti. Il 29 aprile 2022, sfogandosi al telefono con l'allora segretario generale Paolo Piacenza, Tringali aveva parlato di un incontro avuto con il sindaco e commissario per la ricostruzione del ponte Bucci dove quest'ultimo si lamentava di non aver ancora ricevuto il decreto da firmare: "allora, su Calata Concenter ha detto sostanzialmente, che non capisce per quale motivo il decreto non gli è ancora arrivato alla firma".

Ai magistrati Tringali ha spiegato che Bucci "aspettava direttamente la bozza del decreto di aggiornamento del Programma Straordinario da firmare e successivamente da inoltrare a noi per quanto di competenza ma richiesto dal commissario era una procedura del tutto anomala rispetto all'iter ordinario già utilizzato per i due precedenti aggiornamenti". Tringali ha spiegato che per ragioni a lei sconosciute, alla fine si seguì invece un iter 'normale' tanto che l'aggiornamento del programma straordinario con il tombamento di calata Concenter verrà approvato dal comitato di gestione alla fine di luglio del 2022.

Ma fino a quel momento lei si mostra "preoccupata e infastidita" per le costrizioni che doveva subire la struttura portuale circa la procedura da seguire. Alla domanda su chi esercitasse queste costrizioni lei ha spiegato che le pressioni arrivavano "da parte di Signorini per la gestione delle risorse finanziarie" e "dal commissario Bucci che io presumevo avesse l'interesse sostanziale al tombamento" perché pensava "a un possibile utilizzo di rocce di scavo dal waterfront e dal tunnel subportuale".