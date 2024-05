Caso Toti, conclusi altri due interrogatori: sono quelli di Moncada (Esselunga) e Vianello (Ente Bacini)

Sono terminati anche altri due interrogatori: quello di Francesco Moncada, l'ex consigliere di Esselunga, e di Mauro Vianello, presidente di Ente Bacini, indagati nell'ambito dell'inchiesta per corruzione avviato dalla procura di Genova e sottoposto a interdittiva.

Moncada è assistito dall'avvocato Paola Severino che ha annunciato una nota; il legale di Vianello, Enrico Benedetti, ha spiegato di non aver chiesto la sospensione della misura cautelare.

Ha reso spontanee dichiarazioni davanti al Gip di Genova Paola Falcioni e "ha affermato la propria innocenza rispetto ai fatti" contestati, Francesco Moncada, ex consigliere del cda di Esserelunga, destinatario di una misura interdittiva nell'ambito dell'indaginedella Procura di Genova che ha portato ai domiciliari il Governatore della Liguria Giovanni Toti. Come si legge in una nota dei suoi legali, rappresentati da Paola Severino, Moncada, "ha in particolare, sottolineato che in occasione dell'incontro svoltosi il 17 marzo 2022 presso la sede della Regione ha sempre inteso agire nel pieno rispetto della legalità e in assoluta trasparenza. Come risulta dal testo delle intercettazioni, ha sempre espresso la volontà di agire 'alla luce del giorno' ed ha negato pertanto di aver aderito ad alcun patto illecito". "Quanto agli aspetti tecnici e burocratici della pratica di Sestri, - prosegue la nota - Moncada ha sottolineato che essa ha avuto un iter molto lungo e articolato, avviata a livello Comunale nel lontano agosto 2010, passato attraverso sentenze favorevoli del Tar e del Consiglio di Stato, e infine approdata in questi giorni alla fase della prima conferenza dei servizi. Di contro la pratica di Savona non necessitava di alcun passaggio regionale".