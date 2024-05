Caso Toti, Claudio Scajola: "Io successore? No, devo continuare il lavoro a Imperia. Ho due nomi in testa ma non li dico"

"Me la sentirei sicuramente, ma non lo farò mai, perché ho promesso ai miei cittadini che avrei cercato di salvare Imperia dal dissesto e dal degrado nella quale era caduta". Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, stamani, a margine della presentazione del bilancio di un anno di attività amministrativa, commentando le voci che lo vedono come candidato alla successione di Toti, il quale - inchiesta a parte - è comunque in scadenza del secondo mandato.

"Devo completare il mio compito - ha aggiunto il sindaco - e quindi non sono interessato; sono invece interessato a dare una mano e a far sì che questa Regione possa proseguire a progredire e non andare indietro". Su chi possa essere un papabile presidente, Scajola afferma: "Ho due nomi in testa, ma non li dico".