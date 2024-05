Caso Toti, Calenda: "Maggioranza si chieda se così si possa governare"

"Per la Liguria abbiamo fatto ieri una proposta. Il fatto è che se sei un concessionario pubblico non puoi finanziare chi decide se darti o no la concessione. Questo oggi è legale ma è l'assurdo. Riguardo alle dimissioni di Toti, io non ho mai chiesto dimissioni per le inchieste, posso dare un elenco di personalità politiche che si sono dimesse per inchieste in cui poi sono stati assolti. Quindi, in questo caso, la maggioranza se ne deve assumere la responsabilità, chiedendosi se Toti può lavorare in queste condizioni". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un intervento radiofonico.