Caso Toti, Calenda Bonelli e Bonino contro Spinelli: "Dice di aver pagato tutti? Noi no"

Aldo Spinelli dice di aver pagato tutti i partiti e tre segretari insorgono. "A noi Spinelli non ha mai dato una lira, mai conosciuto". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda parlando durante una conferenza del partito alla Camera. Poi ha scherzato: "Sono anche un po' offeso perché vuol dire che non contiamo proprio niente...".

A Calenda fa eco il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo Bonelli: "Spinelli dichiara di aver finanziato tutti i partiti. Sarebbe opportuno che specificasse quali perché dire che tutti sono uguali non è accettabile. Noi non abbiamo mai ricevuto finanziamenti da lui, né da costruttori, società petrolifere o grandi appaltatori, né da alcuna entità che si discosti dai nostri principi etici e valori fondamentali. Il nostro sostentamento finanziario si basa esclusivamente sul contributo volontario dei nostri iscritti, sui contributi dei nostri parlamentari e sulle donazioni tramite il 2x1000. La nostra indipendenza dai poteri economici è al centro della nostra azione politica e ci impegniamo a mantenere questo elevato standard nell'interesse della democrazia e della trasparenza." Così in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo Bonelli.

Anche Emma Bonino di +Europa non ci sta: "Apprendo dalla stampa che il signor Aldo Spinelli nella sua deposizione sui fatti di presunta corruzione in Liguria oggetto di indagine da parte della Magistratura, avrebbe detto di aver dato finanziamenti "sempre rispettando la legge, a tutti, perfino alla Bonino che non conoscevo". Posso confermare che in decenni di attività politica non ho mai avuto occasione di conoscere il signor Spinelli. Non risultano contributi suoi o di sue società a +Europa. Verificheremo, anche se non ne abbiamo memoria, se in anni più lontani Spinelli abbia contribuito, nel caso in misura non rilevante e insieme a molti altri, alle iniziative elettorali e politiche dell'area radicale. Una cosa è certa, ammesso e non concesso che lo abbia davvero fatto, si tratterebbe di una contributo a norma di legge e certamente senza nulla in cambio se non la legittima soddisfazione di sostenere un'idea".