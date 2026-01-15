Delitto Cella: Corte in camera di consiglio, in giornata il verdetto

Dopo ventotto anni di indagini, archiviazioni e colpi di scena, oggi il tribunale di Genova pronuncerà la sentenza che potrebbe finalmente mettere un punto a uno dei più misteriosi casi di cronaca italiana degli anni ’90: l’omicidio di Nada Cella.

L’accusata è Annalucia Cecere, ex insegnante originaria di Viterbo, ora imputata con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Nada Cella aveva 24 anni quando, la mattina del 6 maggio 1996, venne trovata senza vita nello studio del commercialista dove lavorava come segretaria, a Chiavari. Il caso, subito complesso per la mancanza di un movente chiaro e di testimoni, finì per anni in un limbo investigativo. L’assassino sembrava destinato a restare senza nome, finché — grazie a tecniche moderne di analisi del DNA e alla riapertura del fascicolo nel 2021 — l’inchiesta portò il nome di Annamaria Cecere all’attenzione dei magistrati.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Cecere avrebbe agito per gelosia verso il datore di lavoro di Nada, Alberto Soracco, di cui si presume fosse invaghita. Le tracce genetiche rinvenute su alcuni reperti e una serie di elementi indiziari hanno spinto la procura a chiedere il rinvio a giudizio, rigettando l’ipotesi — per lungo tempo dominante — di un delitto a mano ignota. La difesa, invece, ha sempre sostenuto l’innocenza della donna, denunciando «gravi lacune investigative» e «un processo costruito su elementi interpretativi».

Oggi, davanti alla Corte d’Assise di Genova, la parola passerà ai giudici.

L’esito della sentenza è attesissimo, non solo dai familiari di Nada Cella — che da quasi tre decenni chiedono verità e giustizia — ma anche dall’opinione pubblica, che segue con emozione la possibile conclusione di un caso diventato simbolo dei misteri irrisolti della cronaca italiana.

