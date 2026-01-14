Crans-Montana: il cantone del Vallese stanzia 10mila franchi per ogni famiglia delle vittime

Un aiuto immediato di 10 mila franchi svizzeri sarà destinato alle famiglie colpite dalla tragedia dell’incendio al Constellation di Crans-Montana. La decisione è stata presa oggi dal governo del Cantone del Vallese.

Il sostegno economico sarà riconosciuto ai familiari delle vittime e alle persone i cui congiunti sono stati ricoverati in ospedale a seguito del rogo. Parallelamente, verrà istituita una fondazione indipendente incaricata di gestire le donazioni raccolte attraverso un conto corrente dedicato.

Il governo cantonale ha inoltre chiarito che tali fondi non saranno in alcun modo utilizzati per coprire le spese legate all’incendio che restano a carico dello Stato del Vallese.

La decisione di istituire una fondazione è stata presa dopo che il governo delle Vallese "è stato sollecitato a più riprese da persone o organizzazioni che desiderano fornire un contributo finanziario e si chiedono dove indirizzare le donazioni spontanee", viene spiegato in una nota.

La sua creazione avverrà in accordo con gli organi federali, cantonali e comunall. Il Governo auspica che "tutte le parti interessate partecipino al Consiglio di fondazione, ad eccezione degli enti pubblici". Gli importi versati sul conto con liban CH3400765001060342603, aperto dallo Stato del Vallese, saranno trasferiti alla fondazione una volta istituita.

