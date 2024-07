Caso Matacena, Claudio Scajola assolto per 'intervenuta prescrizione'. Il sindaco di Imperia: "Processo nato sul nulla e finito nel nulla"

L'ex ministro dell'Interno e attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola è stato prosciolto per intervenuta prescrizione nell’ambito del processo d’Appello a Reggio Calabria che lo vedeva imputato per procurata inosservanza della pena per aver favorito la latitanza dell‘ex Parlamentare di Forza Italia Amadeo Matacena.

E' la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria: i giudici hanno confermato la sentenza di assoluzione nei confronti di Martino Politi, storico uomo di fiducia della famiglia Matacena, e per la segretaria dei coniugi Matacena-Chiara Rizzo, Maria Grazia Fiordelisi.

Tutti e tre erano stati coinvolti e gravati da pesanti accuse nell'operazione "Breakfast" condotta dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e dal centro operativo Dia nell'estate 2014. Quindi ben 10 anni fa. Entro 90 giorni la Corte d'appello depositerà le motivazioni della sentenza.

“Si chiude un lungo periodo di sofferenza della mia vita. Un periodo segnato da accuse infamanti, che via via sono cadute, come era scontato che fosse, date le anomalie e le incongruenze che avrebbero potuto distruggere la mia fiducia nella Giustizia. Un processo che si è trascinato troppo a lungo, per finire nel nulla, perché sul nulla era basato.

Restano le ferite non rimarginabili e i danni che questa vicenda, anche con la macchina mediatica del fango che l'ha accompagnata, ha causato a me e alla mia famiglia. Ho sempre ribadito a gran voce di aver agito correttamente e, per questo motivo, ho affrontato a testa alta ogni avversità, presentandomi ad ognuna delle udienze qui a Reggio Calabria, in qualsiasi condizione fisica o psicologica, spinto dal desiderio di far emergere la verità, per me e per le persone che mi vogliono bene.

Da oggi, questa storia appartiene al passato. Anche a 76 anni continuo a guardare al futuro, con la serenità del cuore”. - commenta il sindaco Scajola