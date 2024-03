Casella: rinasce l'idea Genoanello nell'Area Verde accanto al Trenino

Attraverso i 234 comuni di Liguria non esistono molte municipalità che possano disporre di uno spazio pianeggiante e appetibile come quello di Casella. Accanto alla stazione ferroviaria del trenino e a due passi dalle piscine estive, il paese di Vallescrivia annovera un'Area Verde tra le più ambite dell'entroterra genovese per manifestazioni ed eventi di ogni genere. Nell'ultima estate, lì, il concerto di Orietta Berti tra migliaia di presenze con carte anagrafiche assai differenti.

Già quindici anni fa, quando in paese governava il sindaco Marco Baffetti, si era ipotizzato il possibile interesse di rendere quella zona, conosciuta per i pic-nic di primavera, al servizio dello sviluppo sportivo. Riferimento specifico, l'espansione del Genoa fuori dai confini di Pegli. Non se ne fece nulla e, al momento, sull'Area Verde, resta solo il campo regolamentare in erba naturale che ospitò la Sampdoria tricolore per un'amichevole estiva. Nel suo futuro, una possibile conversione in manto sintetico e, praticamente, certo l'investimento sull'impianto di illuminazione.

All'orizzonte, però, potrebbe esserci qualcosa di più ambizioso: l'approdo a Casella di Genoanello con un centro sportivo a 30 minuti da Genova in grado di ospitare, soprattutto, le squadre giovanili della società rossoblù e, probabilmente, pure la formazione Primavera.

Per il giovane sindaco-fornaio che, oggi, guida la comunità valligiana, vantando un passato dilettantistico come difensore di Casellese e Avosso, a Telenord ammette l’incontro: "Lusingato di questa attenzione, ho riscontrato dirigenti davvero preparati e solidi. Non c’è stata alcuna promessa da parte loro, siamo in una fase embrionale”.

I massimi dirigenti del Grifone sarebbero orientati a un sito in grado di ospitare quattro campi regolamentari tra erba naturale e sintetica e Casella vanta un sito ideale sebbene dal Comune venga rimarcata la necessità di mantenere una porzione al servizio della collettività. L’eventuale operazione consentirebbe al Genoa il mantenimento della propria azione nel perimetro metropolitano senza trasferimenti in terra piemontese come più volte ipotizzato durante gli ultimi mesi.