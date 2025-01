Caruggi e Palazzi dei Rolli: Genova protagonista alla Fiera Internazionale del Turismo di Madrid

Genova protagonista, con un proprio stand espositivo, alla 45ª edizione di FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo in corso a Madrid fino a domenica 26 gennaio.

Vetrina - Dopo la partecipazione al TravelExpo di Oslo, una nuova vetrina internazionale per l’offerta turistica della città della Lanterna, unica destinazione italiana ad essere stata eletta come Best in Travel 2025 da Lonely Planet.

Caruggi, centro storico e Rolli Days - Riflettori accesi sul patrimonio storico, artistico e culturale con al centro i Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, e la Rolli Experience (per vivere l’esperienza di un soggiorno come un ospite dell’antica repubblica), il centro storico con i caruggi e le sue botteghe storiche, ma anche le bellezze paesaggistiche e naturalistiche insieme alle eccellenze dell’enogastronomia.

Asset Genova-Spagna - «La partecipazione al FITUR di Madrid, oltre a rappresentare una nuova occasione di promozione per la nostra città, ci permette di consolidare il nostro posizionamento su un mercato per noi strategico come quello spagnolo – dichiara l’assessore comunale al Turismo ed al Marketing Territoriale Alessandra Bianchi – Genova, unica destinazione italiana ad aggiudicarsi il titolo di Best in Travel 2025, si sta confermando come una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo e continuiamo a lavorare con l’obiettivo di offrire ai visitatori un prodotto di altissima qualità, con particolare attenzione alla componente esperienziale. Anche grazie all’importante eredità lasciata dal progetto di Capitale Europea dello Sport – aggiunge l’assessore Bianchi – la nostra città ha assunto un ruolo di grande rilievo come palcoscenico per i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali ma, con i suoi sentieri e le sue bellezze naturalistiche, anche per gli amanti dell’outdoor. Un’offerta sempre più ricca ed eterogenea che si amplia ulteriormente con i grandi appuntamenti fieristici a partire da Euroflora che, per l’edizione di quest’anno, tornerà a svolgersi al Waterfront di Levante, la sua cornice originaria».

