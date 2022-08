Caro energia e ipotesi Dad al sabato, Cavo : "Così si penalizzano didattica e diritto allo studio"

"La scuola non è un laboratorio per esperimenti. I ragazzi hanno già pagato abbastanza caro gli stravolgimenti legati al Covid, sono quelli che hanno subìto le conseguenze più pesanti. Non mi sembra il caso di testare sulla scuola soluzioni per l'emergenza energetica che rischiano solo di penalizzare la didattica e il diritto allo studio". Interviene così Ilaria Cavo, assessore regionale ligure alla Formazione e candidata di Noi Moderati alla Camera nel collegio Genova Ponente, in merito ad alcune ipotesi che circolano e che prevederebbero le lezioni del sabato in DAD.

"La recente circolare del Ministero ha ribadito la necessità di tornare alla didattica in presenza. Un conto è adeguarsi all'eventuale decisione di diminuire di uno o due gradi la temperatura in tutti gli uffici pubblici - prosegue Cavo - altra cosa è provare una soluzione che creerebbe anche inaccettabili differenze tra studenti. Molti istituti infatti già adottano la settimana corta garantendo ai ragazzi l'offerta formativa sulla base di cinque giorni in presenza. Imporre la DAD il sabato a coloro che non prevedono questo orario sarebbe penalizzante"