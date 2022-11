Carige diventa Bper, il dg Bigarelli: "Mancano dieci giorni, siamo sereni: per i clienti non cambierà nulla"

"Mancano poco meno di due settimane, le attività sono programmate, avremo un week end di lavoro intenso il 26 e 27 novembre ma siamo sereni che tutto possa svolgersi al meglio grazie a una preparazione accurata fatta in questi mesi". Matteo Bigarelli, direttore generale di Banca Carige Gruppo Bper Banca, si dice fiducioso in merito alle procedure per la trasmigrazione di circa 800 mila clienti.

Un'operazione che richiederà solamente alcuni piccoli accorgimenti. "È chiaro che ci sia un minimo di preoccupazione da parte dei clienti - ha aggiunto - ma questa operazione richiede solo un minimo sforzo, limitato all'attivazione delle nuove credenziali per l'internet banking. Tutto il resto verrà migrato in automatico e il cliente non si accorgerà di nulla. Abbiamo comunque avviato un'attività di assistenza molto forte, sia in remoto che nelle filiali, per accompagnare chiunque abbia necessità di aiuto in questo passaggio".