Carige +17,38%, Piazza Affari promuove l'offerta non vincolante di Bper

di Marco Innocenti

L'apertura dei mercati fa segnare una crescita che porta le azioni dell'istituto genovese a sfiorare la somma di 0,80 dell'offerta

Apertura in euforia per Carige a Piazza Affari, all'indomani dell'offerta presentata da Bper. Il titolo dell'istituto bancario genovese ha infatti fatto segnare subito un rialzo del 17,38% a 0,78 euro. In crescita anche Bper stessa, che sale del 7,17% a 1,87 euro. Il mercato, insomma, promuove l'offerta non vincolante presentata.