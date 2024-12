Carcare, minacce al sindaco: ricevuto un proiettile con le iniziali incise

Un proiettile con incise le iniziali del sindaco Rodolfo Mirri è stato recapitato via posta alla sua abitazione. La scoperta, fatta dalla moglie e dal figlio durante l’assenza del primo cittadino, ha portato alla denuncia immediata e all’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine.





La minaccia – “Ero ricoverato per una colica renale quando mia moglie e mio figlio mi hanno avvisato di aver trovato nella cassetta della posta una busta contenente un proiettile con le mie iniziali incise. Solo questo: una busta giallastra, sporca, indirizzata al ‘sindaco Mirri’, e all’interno il proiettile,” ha raccontato Mirri durante una conferenza stampa.





Le indagini – Il sindaco ha immediatamente sporto denuncia, e gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi della sua abitazione. Al momento non ci sono elementi per identificare l’autore del gesto.





Reazione del sindaco – Mirri, pur turbato, ha ribadito il suo impegno per il ruolo che ricopre: “Mi auguro che sia l’opera di un mitomane. Non ho alcun sospetto particolare e sono certo di non aver commesso nulla di grave. Continuerò a lavorare con la stessa trasparenza di sempre. Non abbiamo scheletri nell’armadio e non ci faremo intimidire.”





Il gesto, che appare come un’intimidazione diretta al primo cittadino, solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle figure istituzionali. Mirri, tuttavia, non intende arretrare nel suo impegno per la comunità.





