Capodoglio spiaggiato a Varazze, è stato un diportista ad avvistarlo: la carcassa è in avanzato stato di decomposizione

Regione Liguria è in costante contatto con il comune di Varazze per gestire la rimozione del capodoglio che nelle scorse ore si è spiaggiato su una scogliera in località Piani di Invrea. L’animale, lungo circa 12 metri, è arrivato sulla costa già morto. Domani mattina presso la Capitaneria di Porto di Savona si riunirà un tavolo tecnico per avviare le operazioni di rimozione del cetaceo, attività rese complesse dalle dimensioni dell’animale e dalla zona rocciosa dove è avvenuto lo spiaggiamento.

“Ci siamo subito messi in contatto con il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici per dare l’aiuto della Regione in questa non facile operazione, inviando il vicedirettore generale competente ad effettuare un sopralluogo – spiegano il presidente della Regione Giovanni Toti e il vice presidente e assessore con delega ad Agricoltura, allevamento e pesca Alessandro Piana – I tecnici della Regione, insieme a quelli comunali, la guardia costiera e l’ istituto zooprofilattico, stanno monitorando la situazione. Nel tavolo tecnico di domani verrà trovata la soluzione migliore per smaltire il cetaceo, garantendo così la tutela della pubblica igiene e la sicurezza di tutti. Nel frattempo, rimane valida la raccomandazione di non avvicinarsi