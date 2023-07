Camporosso, in fiamme due auto e un camper: Aurelia chiusa per qualche ora

Un furgone camperizzato è andato in fiamme, verso le 12.30, sull'Aurelia, a Camporosso mare. Non ci sono feriti, in quanto gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, prima che il fuoco avvolgesse il mezzo. L'incendio, che è divampato per motivi in fase di accertamento, ha coinvolto anche due auto vicine ed ha scatenato per un attimo il panico tra i passanti e gli altri automobilisti a causa di alcune esplosioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e la via è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica della strada.