Campomorone: tutti gli eventi per le feste di Natale. gli appuntamenti dell'8 dicembre slittano al 6 gennaio

Campomorone si prepara al Natale e l’atmosfera delle feste comincia ad avvolgere il paese. Le manifestazioni previste per l'8 dicembre verranno rinviate al 6 gennaio causa previsioni meteo negative, il calendario dei festeggiamenti natalizi comincia quindi domenica prossima.

Domenica 10 dicembre

dalle ore 10, Giardini G. Dossetti “Il Villaggio del Natale”. Allestimenti natalizi, laboratori con i più piccoli, la “tecnologica” slitta di Babbo Natale, truccabimbi, palloncini, giochi e caccia al tesoro, baby dance, zucchero filato. “Babbo Natale e i suoi Elfi vi aspettano con tutta la magia del Natale nel verde dei giardini Dossetti per una giornata all’insegna del divertimento per tutti”.

Dalle ore 10 Temporary shop al Cabannun e Spazio Festa aperto con specialità gastronomiche nei Giardini G. Dossetti, a cura degli operatori economici di Campo.

Sabato 16 dicembre

Alle ore 21 al Cabannun, concerto Banda Musicale Giovanni XXIII

Domenica 17 dicembre

Alle ore 15,30 Anfiteatro Giardini Dossetti “Paravento” spettacolo circense, a cura di Associazione Sarabanda, nell’ambito della rassegna Circumnavigando Festival Internazionale di Cinema Teatro.

dalle ore 10 Saltimbanchi per le vie del capoluogo.

dalle ore 14 Battesimo della sella in via De Gasperi a cura della ASD MY DREAM RANCH.

dalle ore 15 “Natale a Isoverde” in piazza N. Bruno “Giochi e animazione per bambini, saltimbanchi, degustazioni dolci, panettone e vin brulè”.

Venerdì 22 dicembre

ore 20 al Cabannun “Spettacolo di Natale” a cura di My Fitness & Dance School.

Domenica 24 dicembre

ore 16 “Presidio per la Pace” in Piazza G. Marconi. Campomorone Città di Pace.

ore 17 “Fontane Danzanti” in Piazza G. Marconi

Martedì 26 dicembre

ore 17 al Cabannun “Concerto di Natale Candlelight”, i grandi classici del repertorio natalizio a lume di candela a cura di Rondanina Christmas Band.

Domenica 31 dicembre

ore 20 al Cabannun “Capodanno insieme”. Cena, spettacolo di cabaret e musica.

Venerdì 5 gennaio

ore 21 al Cabannun “Millelire Gospel Choir” in concerto.

Sabato 6 gennaio

dalle ore 9 in Piazza G. Marconi “Mercato di Forte dei Marmi”

dalle ore 10 “Campomorone Street Food - la festa del cibo di strada”. “Gli operatori eno-gastronomici di Campo proporranno degustazioni e menu a tema, per un itinerario del gusto che allieterà i visitatori”.