Campomorone: torna il Trofeo Rondanina, a vincere è l'aggregazione

L'evento è in programma mercoledì 8 aprile nella splendida cornice dell'impianto Maglietto a Campomorone, con inizio alle ore 20.





Riferimento, un quadrangolare di calcio totalmente gratuito con l'importante obiettivo di promuovere i sani valori dello sport.





I protagonisti della serata saranno il Genoa Dcps, gli Insuperabili Dcps di Genova, la selezione Zena All Star By Sapello e la Valponte Legends.





A seguire, al termine delle partite in programma, spazio all’atteso ‘terzo tempo’, un fondamentale momento di aggregazione e condivisione.





Il Trofeo Rondanina, giunto alla settimana edizione, è promosso dal nostro partner storico Rondanina Vetro ed è organizzato dalla nostra Società con il patrocinio del Comune di Campomorone, di SportAbility e in collaborazione con l’A.S.D. Campomorone, La Creme e Le Tre Delizie Marassi.

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