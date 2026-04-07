Campomorone: torna il Trofeo Rondanina, a vincere è l'aggregazione
di Gilberto Volpara
Regia della Unione Sportiva Valponte sui campi del Maglietto
L'evento è in programma mercoledì 8 aprile nella splendida cornice dell'impianto Maglietto a Campomorone, con inizio alle ore 20.
Riferimento, un quadrangolare di calcio totalmente gratuito con l'importante obiettivo di promuovere i sani valori dello sport.
I protagonisti della serata saranno il Genoa Dcps, gli Insuperabili Dcps di Genova, la selezione Zena All Star By Sapello e la Valponte Legends.
A seguire, al termine delle partite in programma, spazio all’atteso ‘terzo tempo’, un fondamentale momento di aggregazione e condivisione.
Il Trofeo Rondanina, giunto alla settimana edizione, è promosso dal nostro partner storico Rondanina Vetro ed è organizzato dalla nostra Società con il patrocinio del Comune di Campomorone, di SportAbility e in collaborazione con l’A.S.D. Campomorone, La Creme e Le Tre Delizie Marassi.
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