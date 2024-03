Campomorone, libri: Sara Rattaro presenta "Io sono Marie Curie" martedì 16 alla Biblioteca Balbi

Prosegue il ciclo di incontri letterari organizzati dalla biblioteca civica Balbi di Campomorone. Martedì 26 marzo alle 17 sarà ospite la scrittrice Sara Rattaro, con il suo nuovo libro Io sono Marie Curie, uscito il 5 marzo per Sperling & Kupfer e dedicato alla grande scienziata di origine polacca, premiata due volte con il Nobel prima per la Fisica e poi per la Chimica. A presentare la Rattaro sarà Antonella Grandicelli.

Un romanzo in cui Sara Rattaro, vincitrice di premi come il Bancarella e il Rapallo Carige, laureata in biologia e scienza della comunicazione, ritrae la figura di una donna e di una grande scienziata che resta un esempio di come le donne abbiano dovuto lottare per affermare la propria identità e il proprio ruolo nel mondo. Il libro è anche un invito a riflettere sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel campo scientifico e in molte altre aree della società.

"Io sono Marie Curie" porta il lettore a Parigi nel 1894 quando Marie, immersa nelle ricerche per la sua seconda laurea in Matematica, dopo aver conseguito quella in Fisica, incontra Pierre, un animo affine, in grado di decifrare la sua mente complessa. Nascerà un connubio straordinario e insieme esploreranno gli enigmi dell'universo. Ma Marie fin da giovane è stata una donna particolare: rifiuta il destino di moglie tradizionale e respinge l'idea di confinarsi tra le mura domestiche. Per lei, l'amore per la scienza è un compagno di viaggio nel sogno comune, un'ossessione che la guida lungo un percorso inedito. Quando si ritrova improvvisamente sola, costretta a confrontarsi con l'ostilità dell'ambiente scientifico maschilista e conservatore, inizia una battaglia per affermare la sua identità. La vita di Marie prende così svolte inaspettate, mettendo alla prova la sua forza e la sua determinazione. La scienziata si trova a lottare contro un'epoca che fatica ad accettare il genio femminile.

Autrice di romanzi accolti con grande successo e tradotti in nove lingue come Splendi più che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), L'amore addosso (Premio Letteraria 2018) e Una felicità semplice, Sara Rattaro dirige fra l'altro la collana di narrativa italiana di Morellini Editore e la scuola di scrittura 'La fabbrica delle storie' ed è anche autrice di romanzi per ragazzi, editi da Mondadori.