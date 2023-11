Camogli, la mareggiata fa crollare un ristorante sulla passeggiata. Il titolare a Telenord: "Mai vista una cosa così: ho perso tutto, ma non mollo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A Camogli la mareggiata si è portata via il dehor di un noto ristorante sulla passeggiata, il "Golfo Paradiso". La forza delle onde ha fatto crollare la struttura appoggiata su alcuni piloni. Il locale non era aperto e non si registrano danni alle persone.

Il titolare Lorenzo Farfarello ha raccontato l'accaduto a Telenord: "Il mare ci ha portato via tutto. Era mezzogiorno e venti, le onde hanno scavato, il mare ha trascinato tutto. Non c'era nessuno, con un tempo così non lo avevamo aperto. Era una struttura di legno degli anni '70, il tetto era di eternit perché doveva essere una struttura leggera. Io non ricordo mareggiate peggiori di così, neanche quella del 2018. Ma non mollo: ne faremo uno nuovo".